افتتاح منفذ بيع المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة للعاملين في المترو

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو افتتاح منفذ بيع المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة للعاملين بالهيئة القومية للأنفاق والشركة، داخل مقرها بمبنى رمسيس كومبلكس بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وتحت رعاية اللواء الدكتور طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق والمهندس على الفضالي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة والمهندس خالد صبره، رئيس مجلس إدارة الشركة.

أسعار مخفضة

وتفقد اللواء الدكتور طارق جويلي، والمهندس على الفضالي والمهندس خالد صبره، منفذ بيع السلع الغذائية للتأكد من توافر جميع السلع الغذائية التي جرى الإعلان عنها، وجرى التوجيه على ضرورة إدخال منتجات أخرى مختلفة بأسعار مخفضة لمساعدة العاملين وأسرهم في ظل غلاء المعيشة الحالي.

شنط مواد غذائية

وجاءت أسعار شنط المواد الغذائية كالآتي:

النموذج الأول:

شنطة بمبلغ 252 جنيها.

عدد 3 كيلو سكر بقيمة 81 جنيها.

عدد 2 كيلو أرز بقيمة 70 جنيها.

عدد 2 كيس مكرونة 350 جراما بقيمة 19.50 جنيه.

عدد 1 زجاجة زيت لتر بقيمة 65 جنيها.

عدد 1 كيس صلصة 350 جرام بقيمة 15 جنيها.

عدد 1 كيس ملح بقيمة 1.50 جنيه.

النموذج الثاني:

شنطة بمبلغ 190 جنيها

عدد 2 كيلو سكر بقيمة 54 جنيها.

عدد 1 كيلو أرز بقيمة 35 جنيها.

عدد 2 كيس مكرونة 350 جرام بقيمة 19.50 جنيه.

عدد 1 زجاجة زيت لتر بقيمة 65 جنيها.

عدد 1 كيس صلصة 350 جراما بقيمة 15 جنيها.

عدد 1 كيس ملح بقيمة 1.50 جنيه.