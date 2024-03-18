حددت هيئة المساحة المصرية موعد أذان الفجر في مطروح اليوم الاثنين 18-3-2024، حسب إمساكية شهر رمضان 1445 والصادرة من قسم النتائج كي يتمكن جميع المواطنين من التعرف على موعد الصلاة وأدائها في توقيتها.

موعد أذان الفجر في مطروح اليوم الاثنين 18-3-2024، يختلف من مدينة مرسى مطروح عن المدن الأخرى المجاورة السلوم وسيوة وسيدي براني والنجيلة، ورأس الحكمة والعلمين والضبعة والحمام.

موعد أذان الفجر في مطروح اليوم الاثنين

موعد أذان الفجر في مطروح اليوم الاثنين 18-3-2024، كشفت إمساكية شهر رمضان أنه في تمام الساعة 4:49 صباحاً، بينما يأتي السحور في تمام الساعة 2:29 صباحاً والإمساك السلعة 4:29 صباحاً.

وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إن هناك نشاط مكثف للأنشطة الدينية والتثقيفية في جميع المساجد على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة تحت إشراف مديرية أوقاف مطروح بجانب القوافل ملتقى الفكر الإسلامي على مدار الشهر الكريم.