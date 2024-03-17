ملخص الحلقة 7 من مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي.. حزلقوم يفجر البنك

بدأت الحلقة 7 من مسلسل الكبير أوي 8، بطولة الفنان أحمد مكي، بمشهد محاولة مربوحة لاقناع الكبير بالذهاب مع حزلقوم في رحلة للسندباد، حتى تستطيع أن تشارك معه في فريق السطو.

أحداث الحلقة 7 من مسلسل الكبير أوي 8

وافق الكبير أوي على أن تذهب مربوحة مع حزلقوم، وبالفعل يبدأ حزلقوم في تنفيذ خطة السطو على البنك ويقوم بتثبيت الرهائن، ويتفاجئ بوجود دكتور ربيع والذي ذهب للبنك بعد معرفة خطتهم من نفادي والذي يقوم دكتور ربيع بعلاجة نفسيا، وبعد محادثة طويلة بينهم قرر حزلقوم أن يضمة إلى صفوف الرهائن.

ومن ناحية أخرى حاول حزلقوم البحث عن مفتاح الخزنة ليعرف من مدير البنك أن الموظف المسؤل عن المفاتيح لم يحضر اليوم، ويقرر جوني أن يذهب لمنزل الموظف ويحضر مفتاح الخزنة.

خزلقوم ينجح في فتح الخزنة

وحاول نفادي وطباظا فتح الخزنة ليأتي حزلقوم ويتم فتحها صدفة وعقب دخولهم واجهتهم مشكلة أخرى وهي عدم وجود مفتاح للخزنة الصغيرة التي خططوا لسرقة صندوق من داخلها، ويقترح طباظا أن يفجرها بقنبله يدوية معه ليمسك بها حزلقوم وبدون قصد يسحب فتيل القنبلة ويرميها لتنفجر خارج الخرنة.