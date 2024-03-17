أسباب تجعل محمد صلاح يتابع الكبير أوي 8.. ما علاقة أحمد مكي؟

أعلن محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، متابعته لمسلسل الكبير أوي 8، الذي يعرض خلال السباق الرمضاني الحالي 2024، وذلك عن طريق نشره صورة أثناء مشاهدته للعمل، عبر خاصية «الاستوري» بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

للعام الثاني محمد صلاح يتابع الكبير أوي

وكان محمد صلاح أعلن العام الماضي، أيضا أنه يتابع مسلسل الكبير أوي، ونشر صورة خلال مشاهدته للعمل.

وجاءت متابعة محمد صلاح الدائمة لمسلسل الكبير أوي كل عام بسبب حبه الشديد للفنان أحمد مكي، إذ ينشران دائما استوريهات متبادلة بينهما.

وأعاد أحمد مكي، نشر صورة متابعة محمد صلاح للكبير أوي، العام الماضي، وعلّق عليها: «المزاريطة FC ترحب بك يا أبو صلاح».

محمد صلاح حاضرا في الجزء السادس من الكبير أوي

وكان محمد صلاح حاضرا في الجزء السادس من الكبير أوي، عن طريق تحدث فزاع وهجرس عن محمد صلاح ومحمد النني نجم أرسنال، حيث يتعجب هجرس من لقب مو صلاح ويقول: «اشمعنا محمد صلاح اللي بيقولوا عليه مو صلاح والنني مش اسمه مو النني».