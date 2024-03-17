رئيسة وزراء إيطاليا: توقيع مذكرة تفاهم مع مصر لتقديم المساعدات لمصابي غزة

وجهت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على حسن استضافة القادة الأوروبيين.

وأضاف «ميلوني»، في كلمتها بمؤتمر صحفي نقلته قناة «إكسترا نيوز»، على الهواء: «التوقيع على الإعلان السياسي لترفيع العلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية نتاج عمل دبلوماسي مكثف انخرطنا فيه على مدار الأشهر الماضي».

وتابعت: «هذا الإعلان خطوة مهمة نحو تطوير شراكة حقيقية تستطيع أن تعالج بشكل كامل كل التحديات المعقدة بدءًا من الإقليمية والتنمية والقضاء على الهجرة غير الشرعية».

جهود مستمرة لتحقيق هدنة مطولة في غزة

وواصلت: «أعرب عن تقديري مرة أخرى للجهود الدبلوماسية التي يبذلها الرئيس السيسي مع أمريكا وقطر لتحقيق هدنة مطولة في غزة والتي تؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق نار دائم، وأنا أشعر بالفخر أن أعلن عن مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة لتقديم المساعدات الإنسانية للجرحى المدنيين في غزة، وتلك إضافة أخرى للجهود الإنسانية الموسعة التي تبذلها إيطاليا منذ اندلاع الصراع».

وأكدت: «سنعمل على مواصلة العمل بجد من أجل التوصل إلى مذكرة تفاهم تستطيع وضع الأساس كي تخط صفحة جديدة في تعزيز علاقتنا وتعميق الحوار من أجل اقتصادياتنا وأفضل طريقة لمواجهة الهجرة غير الشرعية هي مكافحة المتاجرين في البشر، كما ان مصر من أهم أولوياتنا في خطة تنمية أفريقيا وأشعر بالفخر في هذه الزيارة حيث تبنينا أكثر من 10 مذكرات تفاهم وأنا راضية عنها جميعا».