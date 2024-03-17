مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 7.. حزلقوم يبدأ سرقة البنك بملابس أبطال La casa de papel

بدأ حزلقوم خلال الحلقة 7 من مسلسل الكبير أوي 8، والذي يعرض عقب أذان المغرب مباشرة، بصحبة فريق السطو الذي كونه من أهل المزاريطة بالسطو على بنك.

فريق السطو المسلح يظهر بملابس La casa de papel

وظهر فريق السطو المسلح الذي كونه حزلقوم من فريق المزاريطة، وهم يرتدون جامبسوت أحمر على غرار ملابس أبطال المسلسل الإسباني الشهير La casa de papel، ويهاجموا البنك ويتخذوا رهائن، والذي كان من بينهم دكتور ربيع الذي كشف سرهم من نفادي الذي يعالج نفسيا عنده.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي، بيومي فؤاد، رحمة أحمد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، حسين أبو حجاج، حاتم صلاح، المسلسل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.