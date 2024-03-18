مواقيت الصلاة في مطروح اليوم الاثنين 18-3-2024، أعلنتها الهيئة العامة للمساحة المصرية من خلال قسم النتائج التي أصدرت إمساكية شهر رمضان الكريم 1445 هجريا، مما يتيح لأهالي محافظة مطروح معرفة المواقيت، خاصة مع حرصهم علي أداء الصلوات في مواعيدها تزامناً مع شهر الخير.

مواقيت الصلاة في مطروح اليوم الاثنين 18-3-2024، حددته إمساكية شهر رمضان حيث يختلف من محافظة إلي أخري بسبب فروق التوقيت بينهم.

مواقيت الصلاة في مطروح اليوم الاثنين

وأوضحت هيئة المساحة المصرية أن مواقيت الصلاة في مطروح اليوم الاثنين 18-3-2024، هي كالتالي:

- موعد صلاة الفجر في مرسى مطروح اليوم في تمام الساعة 4:49 صباحاً.

- موعد صلاة الظهر في مرسى مطروح اليوم في تمام الساعة 12:19 مساءً.

- موعد صلاة العصر في مرسى مطروح اليوم في تمام الساعة 3:46 مساءً.

- موعد صلاة المغرب في مرسى مطروح اليوم في تمام الساعة 6:21 مساءً.

- موعد صلاة العشاء في مرسى مطروح اليوم في تمام الساعة 7:40 مساءً.

- موعد السحور في تمام الساعة 2:29 صباحاً.