مسلسل الحشاشين الحلقة 7.. هروب زوجة حسن الصباح بعد القبض عليه

تبدأ أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 7 مع دنيا زاد (ميرنا نور الدين) زوجة حسن الصباح (كريم عبد العزيز)، وهي تنفذ تعليمات زوجها بالهروب من المنزل برفقة نجليها الهادي والحسين في حال تأخره عن العودة، مما يعني أن تم القبض عليه من قبل رجال الوزير نظام الملك (فتحي عبد الوهاب).

تخرج دينا زاد من المنزل عبر سرداب يخرجها إلى مكان على أطراف المدينة، وتجد زيد ابن سيحون (أحمد عيد) في انتظارها لينقلها إلى مكان آمن بعد ما يخبرها أن حسن الصباح في السجن، وذلك ضمن أحدث مسلسل الحشاشين الحلقة 7.

مسلسل الحشاشين الحلقة 7.. نظام الملك يتوعد حسن الصباح

مسلسل الحشاشين الحلقة 7.. حسن الصباح يتعرض للتعذيب في السجن

وعلى الجانب الآخر، يتعرض حسن الصباح للتعذيب في السجن ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 7، بعد القبض عليه لتورطه في محاولة اغتيال الخليفة العباسي، ويلعب حيلة نفسية تجاه الحارس المكلف بتعذيبه حيث يحاول استمالته إليه حتى يقوم بتحريره.