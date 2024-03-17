قبل عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 7.. تعرف على قائمة ضيوف الشرف

ساعات قليلة تفصل جمهور الدراما المصرية في مصر والعالم العربي عن عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 7، والذي نجح خلال أيام قليلة منذ عرضه في تحقيق ردود أفعال إيجابية وإشادات نقدية عديدة، وبجانب مشاركة عدد كبير من الأبطال في المسلسل إلا أن هناك قائمة ضخمة من النجوم يظهرون كضيوف شرف ضمن الأحداث.

وتتسع قائمة ضيوف الشرف في مسلسل الحشاشين لتتضمن: محمد رجل، أمينة خليل، محمد نجاتي، ركين سعد، جيهان الشماشرجي، محمد رضوان، شريف حافظ، معتز هشام، والذي من المقرر أن يظهروا في الحلقات المقبلة من المسلسل.

نجوم ظهروا كضيوف شرف قبل مسلسل الحشاشين الحلقة 7

بينما شهدت الحلقات الـ7 الماضية من مسلسل الحشاشين ظهور عدد من ضيوف الشرف كان من بينهم عمرو مهدي في دور السلطان السلجوقي ألب أرسلان، ياسر علي ماهر في دور الخليفة الفاطمي المستنصر بالله، ومحمد سليمان في دور الوزير بدر الدين الجمالي، بالإضافة إلى عابد عناني في دور الأمير نزار ولي عهد الخليفة الفاطمي، بينما ظهرت الفنانة عايدة فهمي في دور والدة حسن الصباح، وأحمد عبد الله محمود في دور يوسف الخوارزمي قاتل السلطان ألب أرسلان، والفنانة ميمي جمال في دور تاجرة الجواري، بينما قامت سامية أسعد بدور السيدة التي تظهر لحسن الصباح.

موعد عرض وإعادة مسلسل الحشاشين الحلقة 7

ينتظر الجمهور موعد عرض وإعادة مسلسل الحشاشين الحلقة 7 بطولة كريم عبد العزيز على قناة DMC، ومن المقرر أن تعرض الحلقة أولا على منصة watch it في تمام الساعة الـ7:15 مساء قبل عرضها تلفزيونيا، ثم تعرض بعد ذلك على قناة DMC الساعة 9:15 مساء أما الإعادة تكون في اليوم التالي الساعة 1:45 صباحا، بالإضافة إلى إعادة ثانية في الـ 4:15 عصرا.