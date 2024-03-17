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دراما المتحدة

موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 7 

كتب:

سهيلة محمد
03:01 م | الأحد 17 مارس 2024
الحشاشين

الحشاشين

يرغب عدد من الجمهور التعرف على موعد إعادة مسلسل الحشاشين الحلقة 7 على قناة DMC، فيما تشهد الحلقة العديد من المفاجآت، وتتطرق أحداثه حول حسن الصباح مؤسس الجماعة التي أرعبت العالم في القرن الـ11 الميلادي.

موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 7 على قناة DMC، الساعة 9:45 مساء، ثم الساعة 11 مساءًا على قناة DMC دراما، وتعرض على منصة Watch It في تمام الساعة 7:15 مساءً قبل عرضها تلفزيونيًا.

موعد إعادة مسلسل الحشاشين الحلقة 7 على قناة DMC

موعد إعادة مسلسل الحشاشين الحلقة 7 على قناة DMC، في تمام الساعة 1:45 من صباح اليوم التالي، والإعادة الثانية في تمام الساعة 4:15 مساءً، أما على قناة DMC دراما تعاد الحلقة الجديدة للمرة الأولى في تمام الساعة 6:30 صباحًا، أما الإعادة الثانية الساعة 1:30 ظهرًا.

أبطال المسلسل

المسلسل من بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، نضال الشافعي، سوزان نجم الدين، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، أحمد عبد الوهاب، من إخراج بيتر ميمي، تأليف عبد الرحيم كمال.

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