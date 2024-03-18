يشارك مسلسل حق عرب، بطولة الفنان أحمد العوضي، في ماراثون الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الرمضاني لهذا العام، الذي يضم أعمالا درامية متنوعة، ومن المقرر أن يكون مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama في رمضان 2024 الحلقة 8، على النحو التالي.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama في رمضان 2024 الحلقة 8

يأتي مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama في رمضان 2024 الحلقة 8، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على أن تجري إعادته في الخامسة والربع صباحا، والحادية عشرة والربع صباح اليوم التالي.

قصة مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي

مسلسل حق عرب، تمكن من تحقيق ردود أفعال قوية مع الجمهور، منذ انطلاق حلقاته الأولى؛ إذ تصدر «تريندات» منصتي التواصل الاجتماعي «إكس، وفيسبوك».

وتنطلق أحداثه من داخل حارة شعبية في منطقة المغربلين بالدرب الأحمر؛ إذ يقدم الفنان أحمد العوضي شخصية البطل الشعبي، وهو عرب السويركي، ويدخل في صراعات كثيرة مع حبيبته وأمه وقاتل والده وعمله في تجارة الأخشاب، لنري كيف سينتصر عليهم.