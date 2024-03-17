1 مايو فتح باب التسجيل لتسوية المواقف التجنيدية للمصريين بالخارج

أعلنت وزارة الخارجية فتح باب التسجيل على موقع وزارة الخارجية، للمصريين في الخارج، الراغبين في تسوية أوضاعهم التجنيدية، اعتبارًا من 1 مايو المقبل ولمدة شهرين، وسيتم الإعلان عن ذلك بوسائل الإعلام المختلفة.

يأتي حرصا من الدولة على تقديم كل التيسيرات للمصريين بالخارج وتحقيق الاستقرار لهم بعد تلقي وزارتي الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج طلبات عديدة حول إمكانية تسوية أوضاعهم التجنيدية.

«الخارجية»: تسوية الموقف التجنيدي للمصريين في الخارج من 18 إلى 30 عاما

وأوضحت الخارجية، في بيان عنها تفاصيل التسوية إذ يتم تلقي طلبات تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي بمبادرة من الدولة وتستقبل كل الطلبات على الموقع لمن هم في سن من 18 عاما وحتى 30 عاما وأيضا من تجاوز عمرهم الـ30 لتسوية موقفهم التجنيدي طبقاً للموقف.

وأشارت الوزارة إلى أنه يعتد بشهادة معتمدة من بعثاتنا «سفارة - قنصلية» بتواجد الشاب بالخارج، وإيصال السداد بحسابات البنوك المقررة، مؤكدة عدم السماح بتجديد جوازات السفر لهم دون تسوية موقفهم التجنيدي.

التسجيل يكون من خلال الموقع الرسمي لوزارة الخارجية

ووضعت الوزارة رابط الموقع الرسمي للوزارة من أجل التسجيل وتوضيح المحددات والشروط وهو كالتالي: https://www.tagneedinit.gov.eg-

كما أهابت الوزارة بسرعة التسجيل على موقع الوزارة.