أستاذ علاقات دولية: مصر تحصد نتيجة سياستها الخارجية المتزنة مع دول العالم

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن القاهرة تجني وتحصد نتيجة سياسة خارجية متزنة متمثلة في الدبلوماسية الرئاسية ووزارة الخارجية المصرية اللذان قدما نموذجا يحتذى به في العلاقات الخارجية جعل الكثير من دول العالم تريد أن تنسج شراكات حقيقية مع الدولة المصرية باعتبار أن هذه الخطوة كانت مبنية على الشراكة التي وقعت على اتفاقية الشراكة ما بين مصر والاتحاد الأوروبي في 2004.

مشاركة الرئيس السيسي في قمة فيشجراد

وأضاف خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه في العشر سنوات الأخيرة نجد أن هناك تغيرات حقيقية في المشهد المصري الأوروبي بشكل كبير، ونرى لأول مرة مشاركة الرئيس السيسي في قمة فيشجراد كأول رئيس عربي شرق أوسطي يشارك في هذه القمة باعتبارها تنسج شراكات حقيقية مع دول شرق أوروبية.

تاريخ حافل من اللقاءات الاستراتيجية

وتابع: «رأينا زيارات متعددة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية للقاهرة أكثر من مرة، وأيضًا الكثير من القادة الأوروبيين حتى قبل بداية هذه الأزمة كان هناك تاريخ حافل من اللقاءات الاستراتيجية الواضحة بين القاهرة وقيادتها السياسية وبين الكثير من الدول».