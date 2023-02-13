حامد فارس لـ قناة الحياة: التجربة المصرية في الاستثمار ملهمة ورائدة

قال حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إنّ المنطقة العربية محط اهتمام واستقطاب من جانب الدول الكبرى، والعالم به الكثير من الأقطاب سواء روسيا أو أمريكا أو الصين، مشددًا على أن العلاقات السياسية العربية القوية يجب أن تعود بالنفع على الاقتصاد العربي، خاصةً أن مصر قبلة للمستثمرين العرب والأجانب، والتجربة المصرية أصبحت ملهمة ورائدة.

فارس: نحتاج إلى تكاتف دولي في ظل الانعكاسات السلبية للأزمات العالمية

وأضاف «فارس» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»: «توجد حاجة إلى وجود تكاتف دولي في ظل الانعكاسات السلبية للأزمات العالمية، وبالتالي فإن هناك ضرورة لوجود أمن قومي عربي وهو ما شهدناه في يناير من العام الماضي، من خلال تدشين آلية التشاور السياسي المصري الخليجي وحضور وزير الخارجية المصري لأول مرة اجتماعات مجلس التعاون الخليجي».

الأمن القومي المصري والأمن القومي الخليجي كل لا يتجزأ

وتابع أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما يؤكد أن الأمن القومي المصري والأمن القومي الخليجي كل لا يتجزأ، مشددًا على ضرورة تحول الاستثمارات العربية الموجودة في أوروبا إلى المنطقة العربية، إذ أن هناك 2 تريليون دولار حجم استثمارات عربية في الخارج، وهناك أصوات لتحويل ولو جزء من هذه الاستثمارات إلى الداخل العربي.