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دراما المتحدة

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 على قناة on في رمضان 2024 الحلقة 8

كتب:

ياسمين محمود
12:00 ص | الإثنين 18 مارس 2024
مشهد من المسلسل

مشهد من المسلسل

يواصل الفنان أحمد مكي خلال أحداث الحلقة 8 من مسلسل الكبير أوي 8، سرقة الصندوق النادر من البنك الذي هاجمه رفقة فريقه للسطو عليه.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 على قناة on 

وتأتي مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 على قناة on في رمضان 2024 الحلقة 8، في تمام الساعة 6:05 مساءً عقب أذان المغرب مباشرة، وتُعاد على نفس القناة في تمام 3 صباح اليوم التالي للعرض الأول، ومرة أخرى في تمام الساعة 3 مساءً، فضلًا عن عرض حلقات المسلسل عبر منصة «WATCH IT».

أحداث الحلقة 8 من مسلسل الكبير أوي 8

شهدت الحلقة 8 من مسلسل الكبير أوي 8، أحداثا جديدة وشيقة منها هجوم حزلقوم على البنك لسرقة الصندوق الخاص به بمشاركة جوني والعترة وهجرس ونفادي وطباظا، ليجد فجأة الدكتور ربيع في البنك بعد معرفته بخطتهم من نفادي الذي يعالج نفسيا عنده.

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