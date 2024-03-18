يستأنف مسلسل حق عرب عرض حلقاته في إطار تشويقي للأحداث، حيث كشفت قناة ON Drama موعد عرض الحلقة من 8 مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي على شاشاتها في 3 مواعيد عرض، نستعرضها بالسطور التالية.

موعد عرض الحلقة 8 من مسلسل حق عرب

يأتي موعد عرض الحلقة 8 من مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي للمرة الأولى في الساعة 9 مساءً على شاشة قناة ON Drama، وتذاع الحلقة للمرة الثانية في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، والمرة الثالثة في تمام الساعة 3:00 عصرا.

موعد عرض الحلقة 8 مسلسل حق عرب على قناة ON

ومن المقرر أن يكون موعد عرض الحلقة 8 مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، على شاشة قناة ON في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، ويكون العرض الثاني في تمام الساعة 11:15 صباحا، والعرض الثالث في تمام الساعة 5:15 صباحًا.

قصة وأبطال مسلسل حق عرب

ونجح الفنان أحمد العوضي والذي يجسد شخصية عرب السويركي في أن يكون قريبا من الجمهور، ويقدم دراما شعبية من قلب الحارة الشعبية؛ لذا تصدر مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي «إكس وفيسبوك».

ويشارك في بطولة مسلسل حق عرب، أحمد العوضي، رياض الخولي، وفاء عامر، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد صيام، وليد فواز، دنيا المصري، وعدد آخر من الفنانين.