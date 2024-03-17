الوداد يبحث عن تعزيز ترتيبه في الدوري المغربي أمام يوسفية برشيد

يستضيف يوسفية برشيد، الوداد الرياضي، على ملعب برشيد، في الجولة الـ24 من الدوري المغربي لكرة القدم، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

ويدخل فريق يوسفية برشيد، مباراة الوداد الرياضي في الجولة الـ24 من الدوري المغربي لكرة القدم «إنوي»، بتعادل سلبي مع نهضة بركان في مباراة مؤجلة من الجولة 21 على ملعب برشيد.

وبرصيد 15 نقطة يحتل فريق يوسفية برشيد، المركز الـ16 والأخير في جدول ترتيب الدوري المغربي لكرة القدم.

هزيمة الوداد أمام اتحاد طنجة

وفي المقابل، يخوض الوداد الرياضي، مباراة يوسفية برشيد، بعد خسارة أمام اتحاد طنجة بهدفين نظيفين على ملعب البشير في مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ21 ببطولة الدوري المغربي لكرة القدم.

ويحتل الوداد الرياضي، المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المغربي لكرة القدم برصيد 33 نقطة.

ويواصل الجيش الملكي، تصدره لجدول ترتيب الدوري المغربي لكرة القدم برصيد 58 نقطة بفارق 4 نقاط عن أقرب مطارديه الرجاء صاحب المركز الثاني ب54 نقطة.