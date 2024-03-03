الرجاء يأمل الفوز أمام آسفي ليقلص الفارق مع الجيش الملكي بالدوري المغربي

يبحث فريق الرجاء المغربي، عن تقليص فارق النقاط مع متصدر الدوري المغربي الجيش الملكي، عندما يلتقي أولمبيك آسفي، على «الملعب البلدي» برشيد، بالجولة الـ22 من البطولة التي تحمل اسم «إنوي»، وتنطلق المباراة اليوم في تمام الساعة الـ7 مساء بتوقيت القاهرة وتذاع على القناة الرياضية المغربية.

ويدخل الرجاء المغربي، مباراة أولمبيك آسفي، بتعادل إيجابي مع المغرب التطواني بنتيجة 1-1 في مباراة جمعت بين الفريقين على ملعب «سانية الرمل» في الجولة الـ21 من بطولة الدوري المغربي.

الرجاء يحتل المركز الثاني برصيد 45 نقطة

ويحتل الرجاء المغربي، المركز الثاني في بطولة الدور ي المغربي، برصيد 45 نقطة من خوض 21 لقاء، فاز منها في 12 مباراة وتعادل في 9 مواجهات.

وفي المقابل، يدخل أولمبيك آسفي، مباراة الرجاء، بفوز على نهضة الزمامرة بنتيجة هدفين نظيفين، في لقاء جمع بين الفريقين على ملعب «المسيرة الخضراء» في الجوةل الـ21 من بطولة الدوري المغربي لكرة القدم.

وبرصيد 31 نقطة، يحتل أولمبيك آسفي، المركز الخامس في بطولة الدوري المغربي لكرة القدم، وخاض 21 مباراة، فاز منها في 7 لقاءات وتعادل في 10 مباريات، وتلقى 4 مباريات.

وكان الجيش الملكي، عزز صدارته لبطولة الدوري المغربي، بفوزه، مساء أمس السبت على اتحاد طنجة، بهدفين مقابل هدف في لقاء جمع بين الفريقين على الملعب البلدي بالقنيطرة، في الجولة الـ22 من الدوري المغربي «إنوي».

وتصدر الجيش الملكي، بطولة الدوري المغربي لكرة القدم برصيد 49 نقطة من خوض 21 مباراة في بطولة الدوري المغربي، فاز منها في 15 لقاء وتعادل 4 مباريات وتلقى هزيمتين اثنين.