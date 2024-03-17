تعليمات عاجلة من «التعليم» بشأن امتحانات الشهر لصفوف النقل والغياب

عقد أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، اجتماعا مع موجهي عموم المواد الدراسية والأنشطة الطلابية، ومديري المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية ورياض الأطفال، والتوجيه المالي والإداري بالمديرية، عبر شبكة الفيديو كونفرانس وبقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، وذلك لمناقشة عدة أمور تتعلق بالعملية التعليمية بتعليم الجيزة، وكان من أهمها:

- الالتزام بمواعيد الامتحانات الشهرية، والتي تنطلق يوم 24 مارس الجاري، من حيث الالتزام بالجداول المعدة من قبل المديرية ومواصفات الورقة الامتحانية وأن تكون تحت مسؤولية موجه المادة.

- سرعة صرف المستحقات المعلمين مع توريد نسبة 1% للمدارس الرسمية لغات.

- سرعة إظهار نتيجة التظلمات بجميع المدارس سواءً الخاصة أو الحكومية.

- تسجيل الغياب الإلكتروني للطلاب مع إبلاغ ولي الأمر بغياب الطالب وفي حالة استمرار غياب الطالب يتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

- التأمين الليلي للمدارس والإدارات حفاظاً على الممتلكات العامة وعدم إهدار المال العام.

- تدريب طلاب الصف الأول الثانوي على التابلت من خلال الامتحانات الشهرية.

- تكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة المدارس واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المقصرين.

- الالتزام بالانتهاء من المناهج الدراسية وفقاً للخطة الواردة من قبل الوزارة.

- الاهتمام بتفعيل الأنشطة داخل المدارس واكتشاف المواهب وتنفيذ مسابقة (كابيتانو مصر) لجميع الألعاب الرياضية في جميع المراحل بجميع المدارس لاكتشاف المواهب من أبناء تعليم الجيزة.

- تنفيذ مسابقة (ملامح من الجيزة) وذلك بالتعاون مع توجيه عام التربية الفنية.