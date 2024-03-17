«تعليم الجيزة» تعلن مواعيد تقييم مارس لصفوف النقل المختلفة

كشفت مديرية التربية والتعليم إدارة التعليم الإعدادي في محافظة الجيزة، مواعيد تقييم مارس لصفوف النقل 2024 للصفين الأول والثاني الإعدادي لشهر مارس للعام الدراسي الجاري 2023 - 2024، وذلك تطبيقا للقرار الوزراي رقم 168 لعام 2022.

مواعيد تقييم مارس لصفوف النقل المختلفة

وأوضحت المديرية وفقا لتقرير صادر عنها، أن مواعيد تقييم مارس لصفوف النقل لشهر مارس 2024، تبدأ من يوم الاثنين الموافق 25 مارس الجاري وحتى يوم الأحد الموافق 7 أبريل المقبل، حيث تبدأ الامتحانات بمواد التربية الدينية والحاسب الآلي والتربية الفنية واللغة العربية واللغة الإنجليزية والعلوم والجبر والهندسة والدراسات والتربية الرياضية، موضحة أن الامتحان في الأجزاء المقررة خلال شهر مارس ويكون على هيئة أسئلة مبسطة ويوضع الامتحان بمعرفة المدرسة وتحت مسؤولية الموجة الأول للمادة.

وتستعرض «الوطن» خلال هذا التقرير جدول مواعيد تقييم مارس لصفوف النقل لشهر مارس للصفوف الأولى والثانية، وجاء كالتالي:

- الاثنين 25 مارس تربية دينية.

- الثلاثاء 26 مارس حاسب آلي.

- الأربعاء 27 مارس تربية فنية.

- الخميس 28 مارس لغة عربية.

- الأحد 31 مارس لغة إنجليزية.

- الاثنين 1 أبريل علوم.

- الثلاثاء 2 أبريل جبر.

- الأربعاء 3 أبريل هندسة.

- الخميس 4 أبريل دراسات.

- الأحد 7 أبريل تربية رياضية.