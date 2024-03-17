إبراهيم عيسى: تحقيق اغتيالات رجال الأعمال تسبب في إغلاق جريدة الدستور

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن جريدة الدستور خلال فترة المنشور المتعلق بقائمة اغتيالات رجال الأعمال المصريين، كانت تحدث إزعاجا شديدا للحياة السياسية الرسمية والنظام في مصر، متابعا: «هذا التحقيق الصحفي تم اتخاذه كمبرر لإغلاق الجريدة».

اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للصحافة

وأضاف «عيسى»، خلال استضافته ببرنامج «ع المسرح» تقديم الإعلامية منى عبدالوهاب عبر قناة الحياة: «ربما لأول مرة في تاريخ الصحافة المصرية، يجتمع رئيس الجمهورية (مبارك) مع المجلس الأعلى للصحافة حينها فيما يخص قضية جريدة الدستور وإيقاف طباعة هذه الصحيفة في مصر وقتها».

إغلاق الجريدة كان هدفا حينها

وتابع: «الجريدة أثارت غضبا واسعا، ونقاشات عامة ما جعلها هدفا للإغلاق»، مضيفا أنه إذا لم يتم نشر هذا التحقيق كانت ستغلق الجريدة لأسباب أخرى.