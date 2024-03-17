أمطار رعدية تضرب 19 محافظة خلال الساعات المقبلة.. تصل إلى حد السيول

رفعت 19 محافظة، درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع مياه الأمطار المتوقعة خلال الساعات المقبلة، طبقًا لتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية التي أشارت إلى تعرض بعض المحافظات إلى سقوط أمطار رعدية تصل إلى حد السيول، وذلك بالتزامن مع نوة الشمس الكبرى.

رفع درجة الاستعداد في 19 محافظة

وأعلنت غرف العمليات المركزية في 19 محافظة وهي «البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، مطروح، الدقهلية، جنوب سيناء، البحر الأحمر، المنوفية، المنيا، بني يوسف، الفيوم، دمياط، بورسعيد، الأقصر، قنا، سوهاج، الوادي الجديد، أسيوط» تعرضها إلى سقوط أمطار رعدية على فترات متفاوتة، تصل إلى حد السيول في جنوب سيناء والبحر الأحمر.

فرص سقوط الأمطار على القاهرة

وتمتد فرص سقوط الأمطار في القاهرة الكبرى «القاهرة، الجيزة، القليوبية»، إضافة إلى مدن القناة وتكون متوسطة، وتنشط الرياح في جميع المحافظات إذ سجلت أقصى سرعة لها في جنوب سيناء والبحر الأحمر بنحو 38 كيلومترًا في الساعة.

وناشدت غرف العمليات المركزية في المحافظات، المواطنين باتباع التعليمات الآتية في أثناء سقوط الأمطار:

- القيادة بسرعات منخفضة في أثناء الأمطار

- عدم الوقوف أسفل المنازل الآيلة للسقوط

- عدم النظر من النوافذ في أثناء الرعد

- عدم ملامسة أعمدة الإنارة في أثناء الأمطار حفاظا على الأرواح