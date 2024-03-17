مسلسل محارب الحلقة 7 لحسن الرداد.. حسام يفسد اتفاق دية والدة محارب

شهد مسلسل محارب الحلقة 7 لحسن الرداد أحداثًا مثيرة، حيث أخبرت جيهان «نرمين الفقي» شريكها المحامي حسام الجيوشي «أحمد زاهر»، أن المحامي وصفي النجار «تامر عبد المنعم» على علم بقضايا الاختلاس والعمولات بحقهم، وأنه سلمها أوراقا تثبت ذلك، لتهديدها بقبوله في إدارة المجموعة والدفاع عن رامي ابنها المتهم في دهس والدة محارب، بدلاً من حسام.

مسلسل محارب الحلقة السابعة

وأثناء مسلسل محارب الحلقة السابعة يتواصل المحامي وصفي النجار مع أقارب محارب لإقناعه بالتنازل عن القضية والحصول على حق والدته، وأن يعيش حياته حرًا بعد القضايا التي لبسها له المحامي حسام الجيوشي، كما يلتقي محامي محارب ويطلب منه أن يخبر موكله بهذا الأمر.

وعلى جانب آخر من مسلسل محارب استطاع إبراهيم شقيق محارب أن يقنع شقيقة منال بالتنازل عن قضية والدتهم للمحامي حسام الجيوشي دون الرجوع إلى شقيقهم محارب، وهو ما يجعل المحاميان حسام ووصفي يسيران في طريق متوازي من أجل تحقيق أهدافهم، حيث يرغب وصفي في إدراة مجموعة العزازي بدلا من حسام، بينما يرغب حسام في الاستمرار في إدراة المجموعة أيضا لاستكمال جرائمه مع جيهان والاستيلاء على العمولات ومناقصات الفيلل والعقارات، وكلاهما يلعب بكارت براءة رامي عن طريق مساومة محارب وعائلته.

صراع بين حسام ووصفي على إدارة المجموعة

وخلال مسلسل محارب الحلقة السابعة، نجح المحامي وصفي في إقناع محارب «حسن الرداد» بالتنازل بعد أن يقدم له رامي العزازي الكفن ويدفع الدية، فوافق على ذلك وحددا مكان يلتقيان فيه لتنفيذ بنود الاتقاف، لكن خلال اللقاء ومع التوقيع يفاجي الجميع بضرب نار باتجاهم ويصاب العزازي «ماجد المصري» والمحامي ومحارب، وعلى ما يبدو أن حسام نفذ خطة لعدم اتمام الاتفاق، وهو ما سوف نعرفه في الحلقات القادمة.