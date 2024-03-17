مسلسل محارب الحلقة السابعة.. أحمد زاهر يقع في ورطة كبيرة مع نرمين الفقي

ورطة كبيرة يعاني منها المحامي حسام الذي يؤدي دوره أحمد زاهر، وجيهان التي تقدم دورها نرمين الفقي، بعد أن أعلن المحامي وصفي أو تامر عبدالمنعم، أمام زوجها ورجل الأعمال العزازي، أن حسام هو السبب في تعقيد قضية رامي، وأن تصرفاته المتسرعة وتلفيق قضية مخدرات لمحارب وإلقائه في نفس الحجز مع رامي؛ السبب في تعرّض نجلها رامي للضرب المبرح من محارب.

حسام يؤجر بلطجي لضرب محارب

كما أنَّ تأجير حسام لأحد البلطجية لضرب محارب داخل الحجز زاد من كره محارب لأسرة العزازي، كما زاد من رغبته في الانتقام منه، وهنا يبدأ عزازي في الاهتمام بكلام وصفي، وتشعر جيهان بمدى خطورة وصفي على مصالحها بينها وبين حسام، وهذا ما سيتضح أكثر مع بداية احداث مسلسل محارب الحلقة السابعة الليلة.

مسلسل محارب الحلقة الـ7.. حسام يشعر بتهديد وصفي

بعد ظهور المحامي وصفي في مطلع أحداث مسلسل محارب الحلقة الـ7، يشعر حسام بتهديده، ويطلب من جيهان أن تدعو زوجها للتدخل من أجل إبعاد وصفي عن الشركة نهائيًا، وإلا سيكشف جميع الأسرار التي تربطهما، مؤكّدًا أن زوجها إذا علم هذه الأسرار سيقضي عليهم معاً، لذا يجب البحث عن طريقة لإبعاد وصفي عن مجموعات شركات العزازي.

ويشارك في مسلسل محارب عددًا كبيرًا من النجوم أبرزهم حسن الرداد، وماجد المصري، ونرمين الفقي، ومنة فضالي، وأحمد زاهر.