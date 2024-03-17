تحرص قناة CBC دراما يوميا على إعادة مسلسل محارب، خاصة فى ظل إقبال الجماهير على مشاهدة أحداث المسلسل السريعة والبعيدة تماما عن المط والتطويل، وكل حلقة تشهد أحداثا جديدة ومثيرة تجذب مزيد من المشاهدين، لذا فإنّ موعد إعادة مسلسل محارب على قناة CBC دراما الحلقة 7 سيكون في أكثر من موعد، وبذلك أتاحت شبكة CBC اختيار الوقت الملائم لمتابعة المسلسل.

موعد إعادة مسلسل محارب على قناة CBC دراما الحلقة 7

وعن موعد إعادة مسلسل محارب على قناة CBC دراما الحلقة 7، فتكون الإعادة للحلقة في المرة الأولى الساعة 10:30 مساءً اليوم الأحد، وللمرة الثانية الساعة 1:30 صباحا، والثالثة الحلقة الساعة 9 صباح الغد.

أحداث الحلقة الـ6 من مسلسل محارب

شهدت أحداث الحلقة الـ6 من مسلسل محارب، رفض «عزيز» تسليم نفسه للشرطة، وخيانة شقيقه «إبراهيم» له والاتفاق مع المحامي «حسام» للحصول على دية والدته من أسرة العزازي والبالغة 10 ملايين جنيه.

وظهور المحامي الجديد «وصفي»، جعل «حسام» يشعر بورطة كبيرة ويرفض وجوده، خوفا من كشف اختلاسه 100 مليون جنيه مع بالاشتراك مع زوجة عزازي.