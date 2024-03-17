موعد عرض مسلسل محارب الحلقة السابعة على CBC اليوم.. الجميع يطارد عزيز

ينتظر المشاهدون المتابعين للأحداث السريعة لمسلسل محارب موعد عرض مسلسل محارب الحلقة السابعة على CBC اليوم، لمعرفة الخطة القادمة لـ«عزيز» من أجل إثبات براءتها، وتفكيره في الخروج من القاهرة، خاصة في ظل الخناق الذي تمارسه الشرطة عليه في محاولاتها للقبض عليه.

موعد عرض مسلسل محارب الحلقة السابعة على CBC اليوم

وعن موعد عرض مسلسل محارب الحلقة السابعة على CBC اليوم، فوفقًا لخريطة القناة سيكون بعد انتهاء مسلسل عتبات البهجة الذى عاد به الفنان يحيي الفخراني للتليفزيون بعد غياب دام نحو عامين، وبمجرد انتهاء المسلسل، يبدأ عرض مسلسل محارب وتحديدًا في تمام الساعة 9 مساء، إذ تحرص قناة CBC على إعادة المسلسل أكثر من مرة، الأولى الساعة 5:15 صباحًا، والثانية 3:45 مساءً اليوم الثاني.

الشرطة والمحامي يضيقان الخناق على محارب

كشفت أحداث حلقة أمس السبت من مسلسل محارب، أنَّ الخناق أصبح يضيق بشكل كبير على عزيز، إذ تبحث عنه الشرطة من جهة، وتراقب جميع أفراد أسرته والمقربين وأصدقائهم، وفي الوقت ذاته مازال المحامي حسام بمساعدة عزازي يبحثون عنه، إذ أن لكل واحد هدف في سرعة الإمساك به قبل الآخر.