مسلسل محارب الحلقة 7.. حسن الرداد يرفض تسليم نفسه للشرطة

شهدت أحداث الحلقة الماضية من مسلسل محارب، رفض «عزيز» الذي يجسد دوره الفنان حسن الرداد، محاولات المحامي الخاص به وصديقه إقناعه بتسليم نفسه للشرطة وعدم الاستمرار في الهروب، لكن «محارب» يفكر في طريقة جديدة للهروب وإثبات براءته، وهو ما ستكشف عنه أحداث مسلسل محارب الحلقة الـ7 بطولة حسن الرداد وماجد المصري وأحمد زاهر.

مسلسل محارب الحلقة 7.. حسن الرداد يستمر في الهروب

وتواصل الأحداث السريعة في حلقات مسلسل محارب، بعد أن قررت الشرطة مراقبة خطيبة عزيز التي تخضع للعلاج في أحد المستشفيات، للقبض على «عزيز»، فضلا عن مراقبة شديدة لأسرة محارب وأصدقائه، خاصة أنّ تحريات المباحث أكدت أنّ «عزيز» ما زال داخل القاهرة، وهذا ما ستضح الليلة ضمن أحداث مسلسل محارب الحلقة السابعة.

مواعيد عرض مسلسل محارب على CBC دراما

يعرض يوميا مسلسل محارب على CBC دراما في المواعيد التالية:

- مسلسل محارب الحلقة 7 الساعة 10:30 مساءً على قناة CBC دراما.

- مسلسل محارب الإعادة الحلقة 7 الأولى على الساعة 1:30 مساءً CBC دراما.

- مسلسل محارب الإعادة الثالثة الحلقة 7 في تمام الساعة 9 صباح اليوم التالي CBC دراما.