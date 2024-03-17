مساعد وزير الخارجية الأسبق: نتائج الانتخابات الروسية لن تؤثر على أجندة موسكو

قال عزت سعد، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إن نتائج الانتخابات الرئاسية الروسية لن يكون لها تأثير جوهري على الموقف الروسي من الملفات المختلفة في المنطقة.

ومن المفهوم أن نجاح فلاديمير بوتين في هذه الانتخابات يعني استمرار موسكو في سياستها الخارجية بشأن ملفات المنطقة، بما فيها بطبيعة الحال ما يجري في غزة، مردفا: «لا أتصور أن نشهد أي تغيير نستطيع أن نسميه مهما».

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أن تصريحات «بوتين» خلال الفترة الأخيرة بما فيها مقابلته الشهيرة مع أحد المعلقين الأمريكيين، وأيضا ردود الفعل الروسية على ما يجري، يوحي بمضيه قدما في الأجندة المتعلقة بهذه الحرب والأهداف التي يسعى إليها.

وأشار إلى أنه من الملاحظ في هذه الانتخابات، أن الأقاليم الأربعة المنضمة لروسيا، وأصبحت جزءا من الدستور شاركت في هذه الانتخابات.