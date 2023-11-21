الاستعلام عن التأشيرات الصادرة من وزارة الخارجية السعودية.. اتبع الخطوات

كشفت وزارة الخارجية بالسعودية عن إمكانية الاستعلام عن صدور التأشيرات إلكترونيًا، من خلال اتباع خطوات بسيطة توفر على المستعلم المجهود، ويأتي هذا في الوقت الذي تستحدث فيه المملكة أنواع من التأشيرات كان آخرها تأشيرة مستثمر زائر، والتي أصبحت متاحة لجميع دول العالم.

كيفية الاستعلام عن التأشيرة الالكترونية لدخول السعودية

وبحسب الموقع الرسمي لوزارة الخارجية بالسعودية، يمكن الاستعلام عن تأشيرة الدخول إلى منصة التأشيرات، في خطوات بسيطة كالآتي:

- الدخول إلى منصة التأشيرات التابعة لوزارة الخارجية بالسعودية، من خلال الضغط هنــا.

- التوجه لأقصىى يسار الصحفة، إذ يوجد مربع الاستعلام عن التأشيرة، ادخل البيانات المطلوبة التي تتضمن نوقع الاستعلام «كتابة رقم الطلب، أو الهوية، رقم طلب التأشيرة»، وكتابة الرمز الموجود بالمربع والضغط على استعلام، ليظهر موقف التأشيرة.

كيفية التقديم على تأشيرات السعودية عبر منصة انجاز

تتيح وزارة الخارجية بالسعودية أيضا إمكانية التقديم للحصول على التأشيرات من خلال موقع انجاز، ويمكن التسجيل من خلال الآتي:

الدخول على منصة التأشيرات «إنجاز» التابعة لوزارة الخارجية السعودية، ويمكن الدخول من هنـا.

- تسجيل الدخول على الموقع أو التسجيل كمستخدم جديد.

- يختار المتقدم نوع التأشيرة الإلكترونية الذي يرغب فيها، سواء كانت عمل، أو إقامة، أو زيارة.

- ادخال البيانات الشخصية المطلوبة.

- رفع المستندات المطلوبة مثل الصورة الشخصية للمتقدم وجواز السفر الخاص التابع له.

- اختيار أيقونة إكمال الطلب، ويحصل على رقم الطلب يرجى الاحتفاظ بيه.

- دفع رسوم التأشيرة.

وزارة الخارجية بالسعودية تتيح التأشيرات للمستثمرين

يشار أن وزارة الخارجية بالسعودية أعلنت في وقت سابق من الشهر الماضي عن استحداث تأشيرات للمستثمرين، وذلك للأجانب ومنسوبي المنشآت الأجنبيبة، إذ يمكنهم ذلك من خلال المنصة التابعة لوزارة الاستثمار وهي «استثمر في السعودية».

والمنصة تتيح إمكانية معالجة الطلب وإصدار التأشيرة بشكل رقمي من المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات التابعة لوزارة الخارجية.