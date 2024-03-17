هاني شنودة: الموسيقار الراحل حلمي بكر ترك خلفه إرثا فنيا خالدا

قال الموسيقار الكبير هاني شنودة، إننا فقدنا قامة من قامات الموسيقى العربية، بعد رحيل الموسيقار الكبير حلمي بكر، تاركا خلفه إرثاً فنياً خالداً لا يمحوه الزمن، ولم أكن من المحظوظين بالتعرف عليه عن قرب، لكنّ سمعته الطيبة ومسيرته الحافلة بالإنجازات سبقتاه إليّ.

حفل تأبين حلمي بكر

وأكد، في حديثه خلال حفل تأبين الموسيقار الراحل بنقابة الصحفيين، أن حلمي بكر كان رمزاً للإبداع والمقاومة، فتصدى بجرأة لكل من سولت له نفسه تشويه صورة الفن العربي، سواء من خلال أعماله الغنائية الهادفة أو مواقفه الجريئة التي دافعت عن قيم الفن الأصيل.

حلمي بكر مثقف موهوب

وأضاف انه لم يكن حلمي بكر مجرد موسيقار موهوب، بل كان مفكراً ومثقفاً ذا بصيرة ثاقبة، ناضل من أجل الحفاظ على هوية الفن العربي ورسالة الموسيقى النبيلة.

وتابع: رحل حلمي بكر تاركاً فراغاً كبيراً في عالم الموسيقى، لكنّ إرثه سيبقى حياً في ذاكرة كل محبي الفن الأصيل. أنعي من خلالكم جميع محبي الموسيقى العربية، ونقدم خالص تعازينا لعائلته الكريمة.

وأوضح: سيظل حلمي بكر رمزاً للإبداع والمقاومة في ذاكرة كل محبي الموسيقى العربية، وسيبقى إرثه حياً يُلهم الأجيال القادمة.

أكد الموسيقار الكبير هاني شنودة، أهمية التنوع في الموسيقى وضرورة تقبل مختلف الأنماط الفنية، مشددا على أن "لكل جيل موسيقى خاصة به تعكس ثقافته وروح عصره".

واختتم «شنودة»: دور الموسيقى في ربط الأجيال وتعزيز التواصل بينهم مهم، داعياً إلى مزيد من التنوع والانفتاح على مختلف الأنماط الفنية.