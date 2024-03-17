ماجدة موريس تشيد بمسلسل سر إلهي: رؤوف عبد العزيز قدم روجينا بشكل مختلف

أشادت الناقدة ماجدة موريس بمسلسل «سر إلهي»، بطولة النجمة روجينا الذي يتم عرضه خلال شهر رمضان الجاري على شبكة قنوات cbc، التابعة للشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية.

دور روجينا في مسلسل سر إلهي

وقالت «موريس» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «إن الحكم لازال مبكرًا على المسلسل بشكل نهائي خاصة أنه يفضل دائمًا أن يتم نقد العمل بعد الانتهاء منه، ولكن على مدار الحلقات الأولى التي شاهدتها من العمل، أستطيع القول إن روجينا، قدمت دورا جميلا جدا وكذلك مي سليم، قدمتا شخصياتهما بشكل جيدا جدا، نظرا لوجود مخرج مهم مثل رؤوف عبد العزيز قادر على توجيه الممثلين بشكل سليم».

وأوضحت، أن رؤوف عبد العزيز على مدار مشواره الفني، دائما ما يبحث عن المضمون وقدم العديد من الأعمال الجيدة، كفيلم الباب الأخضر، للراحل أسامة أنور عكاشة، الذي يعد من أعماله الرائعة.

رؤوف عبد العزيز يقدم أعمالا برؤية مختلفة

وأشارت إلى أن ما يميز رؤوف أن دائمًا ما يخلص صورة بصرية جيدة ومعبرة بصدق عن المضمون، خاصة أن في الأصل مصور، وهذا الأمر أفاده بشكل كبير، وهذا ما يذكرنا بالدكتور محسن أحمد كان مدير تصوير، ومخرج في نفس الوقت مؤكدة أن رؤوف مصور مهم جدا، وكمخرج يقدم أعماله جيدة وبرؤية مختلفة.