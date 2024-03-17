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دراما المتحدة

مسلسل سر إلهي الحلقة السابعة.. هل تنجح روجينا في استعادة السبائك؟

كتب:

رحاب عبدالراضي
09:03 ص | الأحد 17 مارس 2024
مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي

ينتظر الجمهور عدة أحداث في مسلسل سر إلهي الحلقة السابعة، منها وصول الفنانة روجينا التي تجسد شخصية «نصرة» إلى الكنز الذي يحتوي على سبائك عديدة، وصلت إليه بعد وفاة هارون وخروجها من السجن.

يساعد يحيى الذي يؤدي دوره الفنان أحمد مجدي، نصرة في مسلسل سر إلهي الحلقة السابعة، للحصول على السبائك بعدما قاما بإخفائها في عربة رمل، وعندما حاولا استخراجه لم يجداه لتطالبه في نهاية الحلقة السابقة بسرعة الرجوع إلى القاهرة لمعرفة من فعل ذلك.

مسلسل سر إلهي الحلقة السابعة

تحمل أحداث الحلقة السابقة العديد من المفآجات المتوقعة في رحلة «نصرة» روجينا للوصول إلى السبائك التي جرت سرقتها وهل المسؤول عن ذلك شاهيناز التي تجسد شخصيتها الفنانة مي سليم؟ أم زوجها مراد مكرم الذي يجسد شخصية سراج، أم أحد من أشقائها أو عامل وحارس دار الأيتام؟

مسلسل سر إلهي يعرض على قناة cbc يوميا في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

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بقلم رحاب عبدالراضي