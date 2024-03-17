مسلسل سر إلهي الحلقة السابعة.. هل ستفقد روجينا كل شيء؟

يحمل مسلسل سر إلهي الحلقة السابعة توقعات عدة منها فقدان نصرة التي تؤدي دورها الفنانة روجينا لكل شيء من الذهب والكنز الذي تركه لها هارون الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد بدر.

فقدان روجينا للذهب وعدم النجاح في العثور عليه في مسلسل سر إلهي الحلقة السابعة التي ستعرض الليلة، سيكون بذلك فقدان لكل شيء بعد أن فقدت ابنتها ودخلت السجن لمدة 4 سنوات.

مسلسل سر إلهي الحلقة السابعة

وتواصل روجينا في مسلسل سر إلهي الحلقة السابعة البحث مع يحيى الذي يؤدي دوره الفنان أحمد مجدي عن السبائك التي وجدتها في المقبرة الخاصة بهارون.

مسلسل سر إلهي يناقش قضية أخلاقية ويدور في إطار عائلي يصور الأشخاص بأنهم يبيعون أي شيء مقابل الحصول على الأموال.