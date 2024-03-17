موعد عرض مسلسل سر إلهي الحلقة 7 على قناة CBC اليوم.. روجينا في ورطة

شهدت الحلقات السابقة من مسلسل سر إلهي، كثير من الأحداث المثيرة، لكنها تركت عددًا من التساؤلات التي ستكشف عنها الحلقات المقبلة، لذا يتطلع البعض إلى معرفة موعد عرض مسلسل سر إلهي الحلقة 7 على قناة CBC اليوم، وهو ما سنبينه لكم عبر السطور التالية.

موعد عرض مسلسل سر إلهي الحلقة 7 على قناة CBC اليوم

بعد أنّ خرجت روجينا التي تجسد دور «نصرة» من السجن، ذهبت لكي تنتقم من الذين ظلموها وتسببوا في مكوثها في السجن 4 سنوات، بسب شهادات الزور التي شهدوها ضدها، وفي أثناء ذلك، تتجه ناحية الكنز الذي أوصى به «هارون» لها، فتجده في مقبرته، وبعد ذلك تجمع جميع قطع الذهب وتحاول أنّ تخبأها في مكان سري، لكنها تتفاجأ بأن الكنز قد سرق منها.

ومن المنتظر أنّ يكون موعد عرض مسلسل سر إلهي الحلقة 7 على قناة CBC اليوم، في تمام الساعة 12 منتصف الليل، ويتم عرض الإعادة الأولى في تمام الساعة 6:30 صباحًا والإعادة الثانية في تمام الساعة 11:30 مساءً.

مسلسل سر إلهي

يشار إلى أن مسلسل سر إلهي يدخل في إطار المسلسلات الاجتماعية التي تعرض حياة «نصرة» المظلومة من أقرب الناس إليها، ويتكون المسلسل من 15 حلقة، وهو من بطولة روجينا، وأحمد مجدي ورنا رئيس ومي سليم ومحمد ثروت ونهى عابدين وأحمد بدير.