مسلسل سر إلهي الحلقة السابعة.. هل يخرج طليق روجينا من السجن؟

استمر سعد الذي يجسد دوره الفنان محمد ثروت في خداع من حوله، وسرق الألماظ الخاص بزوجته وجاء لها بغيره «فالصو»، وأقنعها بأنّه دفع أموالا كثيرة ليأتي بألماظ أعلى في السعر من أجل إسعادها، ومن المتوقع أن ينال جزاء أفعاله في مسلسل سر إلهي الحلقة السابعة المقرر عرضها الليلة.

وبعد القبض على سعد طليق روجينا «نصرة» الذي طلقها بعد دخولها السجن، يُتوقع أن يحكم عليه بتهمة سرقة السيارات والتزييف في مسلسل سر إلهي الحلقة السابعة.

مسلسل سر إلهي الحلقة السابعة

وحاولت نهى التي تجسد دورها الفنانة رشا مهدي، أن تجد محاميا للدفاع عن زوجها سعد، لتذهب إلى عزيز الذي يجسد دوره الفنان أحمد سلامة في مسلسل سر إلهي الحلقة السادسة، وتطالبه بالدفاع عن زوجها فيرفض ويؤكد أنّها قضية خاسرة، فتهدده بكشف كل الحقائق.