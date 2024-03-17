مواعيد عرض مسلسل بابا جه على قناة dmc في رمضان 2024، يبحث عنها جمهور الكوميديا؛ إذ يشارك في المسلسل مجموعة من فناني الكوميديا، على رأسهم أكرم حسني ونسرين أمين، وسماء إبراهيم، وفريال يوسف، ومحمود البزاوي، ومحمد أوتاكا.

مواعيد عرض مسلسل بابا جه على قناة dmc في رمضان 2024 الحلقة 8

يُعرض مسلسل بابا جه بشكل حصري على قناة DMC الساعة 7.45 مساءً في نفس وقت العرض على منصة watch it، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساءً.

وشهدت أحداث الحلقة 7 من مسلسل بابا جه، وقوعه في مهمة صعبة مع الطفلة دارين المتنمرة، التي تتنمر على أصدقائها ومدرسي المدرسة، حتى على مشرف الرحلة؛ لأن لديه لدغة في حرف الراء، ووقوع هشام أكرم حسني أيضا في دائرة شك جديدة بخيانته لزوجته ولاء نسرين أمين، فهل سيستطيع هشام أن يخرج من دائرة الشك؟، وهل سيستطيع أن ينهي المهمة الجديدة كأب للإيجار مع دارين؟

مسلسل بابا جه

وتستمر العقبات التي يواجهها هشام خلال عمله الجديد كأب للإيجار، وهي الفكرة المقترحة من ابن عمته ياسر، من خلال إطلاق موقع إلكتروني لعرض «هشام» كأب للإيجار، كمحاولة من هشام بأن يعلو في نظر ابنته التي تعتبر أنه لا فائدة له في المنزل.