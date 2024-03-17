نقاد يشيدون بمسلسل بابا جه لـ أكرم حسني: كوميديا هادفة ومتعة مضمونة

نجاح جماهيري ونقدي حققه مسلسل بابا جه للنجم أكرم حسني، حيث نشر الكاتب والمخرج خالد دياب صورة لابنتيه هما يشاهدان مسلسل بابا جه وعلّق قائلاً: «قبضت علي بناتي بيتفرجو في السر علي مسلسل بابا جه فقعدت اتفرجت معاهم علي اربع حلقات . مسلسل لذييييذ جداااااا».

كوميديا هادفة

بينما أشاد العديد من النقاد بمسلسل بابا جه، حيث كتب النقاد وائل السمري قائلاً: «كوميديا خفيفة تحمل رسائل ثقيلة..أكرم حسني يقدم نفسه وريثا شرعيا لمدرسة سمير غانم ومدبولي».

وكتب معتز الشافعي: «أفكار جديدة، كوميديا هادفة، متعة مضمونة، أعمال مش هتخيِّب ظنك أبداً»، كما كتب محمد نبيل: «بابا جه أفضل عمل كوميدي بمسافة عن أقرب المنافسين في رمضان».

معان عائلية واجتماعية لطيفة

كما أشاد الناقد الفني عبد الله غلوش في مسلسل بابا جه قائلاً: «أكرم حسني كعادته بيقدم كوميديا فريش، بابا جه في رأيي المسلسل الكوميدي الأفضل في شهر رمضان الحالي».

وقال الكاتب أمجد جمال «بابا جه كوميديا مواقف متأسسة على شخصيات وتوست.. ده مسلسل مستوي في كتابته مليان ضحك ووراه معاني عائلية واجتماعية لطيفة»، وكتبت رانيا الزاهد «مسلسل مهم، ومن أول حلقة إيقاعه مضبوط ومشوّق".