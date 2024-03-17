تفاصيل الحلقة 7 من بابا جه بطولة أكرم حسني.. ورطة جديدة بسبب ابنة «سعد بيه»

كشفت الحلقة 7 من مسلسل بابا جه، للنجم أكرم حسني، عن مهمة جديدة سيلعب خلالها دور الأب لابنة سعد بيه «كريم فهمي» وسيسافر معها 3 أيام خارج القاهرة.

أكرم حسني في ورطة

وتوالت الأحداث ووجد «حسني» نفسه في تحدي مع طفلة مزعجة، تضايق الأطفال وتتنمّر على صديقاتها وعليه أيضًا، ولكن المفاجأة كانت في أن البيات سيكون في الفندق الذي كان يديره هشام «أكرم حسني»، فكيف سيتعامل مع الأمر؟.

أبرز أحداث الحلقة 7 مسلسل بابا جه

سمعت ولاء «نسرين أمين» مكالمة هاتفية بين هشام ونها «فريال يوسف» وعلى الرغم أنها لم تعرف أنها نها والدة زياد «مصطفى سليم» إلا أنها أدركت بأن زوجها يخونها، وحاولت فتح هاتفه أكثر من مرة وهو نائم، ليصبح هشام أمام أزمة جديدة مع زوجته.