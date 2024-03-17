مسلسل بابا جه الحلقة 7.. نسرين أمين تشك في خيانة أكرم حسني لها

مسلسل بابا جه الحلقة 7، دخلت «ولاء» نسرين أمين، على زوجها «هشام» أكرم حسني، وهو يتحدث هاتفيًا إلى أم زياد «نهى» فريال يوسف، لكن من كلام هشام مع نهى على الهاتف، شعرت ولاء أن هشام يخونها، وحاولت بعد ذلك أثناء نومه أن تفتح الهاتف لعرف إذا كان يخونها أم لا.

مسلسل بابا جه الحلقة 7

وكان هشام في هذا الوقت يقظ، وحاول أن يخفي وجهه، ويتقلب يمينا ويسارا حتى لا تستطيع ولاء أن تفتح الهاتف، ولم تتمكن من ذلك.

وفي اليوم التالي، ذهب هشام إلى نهى بالمنزل، ليزور زياد لأنه يسألها كثيرًا عن إذا كان بابا سيأتي مجددًا، فجلس معه وقال له: «لو عاوز تحافظ عليا متقولش لحد، ولا حتى تجيب سيرتي لجودي، دي بنتي أكتر واحدة بتحسد في الدنيا».

مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة أكرم حسني، ونسرين أمين، وسماء إبراهيم، وفريال يوسف، ومحمود البزاوي، ومحمد أوتاكا، والطفلة لافينا نادر، والطفلة حور أحمد، وضيوف الشرف محمود البزاوي، وكريم فهمي، وأحمد أمين، ومحمد الكيلاني، وغيرهم من الفنانين ومن تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي، إنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر.

ويُعرض مسلسل بابا جه، على قناة DMC في تمام الساعة 7:45 مساءً، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.