ملخص مسلسل بابا جه الحلقة 7.. أكرم حسني في رحلة مدرسية مع دارين

بدأت الحلقة 7 من مسلسل بابا جه، بأكرم حسني «هشام» في مهمة جديدة كأب للإيجار، وذهب لأسرة جديدة ولكنه وجد أن الأب «سعد» كريم فهمي، وسط حشد كبير من النساء الجميلات في عمله، وحدث عدة مواقف كوميدية منها، وفي السطور التالية نرصد، ملخص مسلسل بابا جه الحلقة 7.

ملخص مسلسل بابا جه الحلقة 7

وأوضح كريم فهمي لـ«هشام» المهمة، وهي أن ابنته دارين ذاهبة إلى رحلة مدرسية لمدة ثلاثة أيام، ولكن سيكون هو الأب الوحيد في هذه الرحلة وسيكون معها طول فترة الرحلة، وأعطاه مبلغا كبيرا من المال، فقال هشام: «الحساب مع الشركة مش معايا»، فقال الأب: «أنا كنت مديك تبس بس خلاص»، فقال هشام: «طالما تبس خلاص أنت مبالغ في كل حاجة ليه كدا».

وبالفعل ذهب هشام مع دارين الممثلة الصغيرة «ريم عبدالقادر»، للرحلة ولكن كانت دارين متنمرة بشكل كبيرة على زملائها في المدرسة، حيث حدث موقفا مع نورا زميلتها أنها كانت ترتدي بيجامة، فقالت دارين لها: «حلوة أوي البيجامة دي يا نورا، بس إنتي لابساها دلوقتي، كنتي المفروض تلبسيها هناك لما نوصل»، فقالت نورا: «دي مش بيجامة»، وبدأت في البكاء وانصرفت عنها لركوب باص الرحلة.

وفي المشهد التالي، جاء مشرف الرحلة «كريم» صاحب لدغة في حرف الراء، وقال له: «هو حضرتك اللي جاي من عند سعد بيه»، فقال له هشام أنه من جاء مع ابنة سعد وسأله عن هويته، فقال كريم: «أنا مشرف الرحلة بس بتجنب التعامل معاها علشان بتتنمر عليا وعلى لدغتي».

واتفقا على أن يبتعد كريم عن دارين، واتفق مع هشام أن يحل مشاكل دارين بنفسه لأنها تتنمر على كل الناس، حتى على مشرف الرحلة.

وفي ختام الحلقة، حاول هشام أن يتحدث إلى دارين ليخبرها أنها لا يصح أن تتنمر على أصدقائها، ولكن وجد أن محاولاته باءت بالفشل، وبدأت بالتنمر عليه شخصيًا، وعايرته بأنه يعمل لديها، ومن ثم غضب هشام وصرخ في وجهها رافضا ما تفعله من تنمكر مع كل من حولها.

مسلسل بابا جه الحلقة 7

وتتوالى أحدث المسلسل، ويستمر هشام في إخفاء حقيقة عمله الجديد على ولاء، هل سيتمكن هشام من النجاة من مشاكله كأب للإيجار، وهل سيعلو في نظر ابنته وزوجته؟

مواعيد عرض مسلسل بابا جه

يعرض مسلسل بابا جه على قناة DMC يوميا في تمام الساعة الثامنة إلا ربع بالتزامن مع عرضه على منصة watch it، ويعاد عرض الحلقات في التاسعة إلا ربع صباحا والثانية إلا ربع مساءً على قناة DMC.