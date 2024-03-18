مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 7.. أحمد مكي يستعيد ذكرياته مع الملاهي

استعاد الفنان أحمد مكي الذي يجسد شخصية «الكبير أوي»، ذكرياته مع الملاهي، وذلك خلال أحداث الحلقة 7 من مسلسل الكبير أوي 8، الذي يُعرض على قناة on عقب أذان المغرب خلال شهر رمضان 2024.

الكبير أوي يستعيد ذكرياته مع الملاهي

وفي بداية الحلقة 7 من مسلسل الكبير أوي 8، ظهرت مربوحة «رحمة أحمد» وهي تحاول أن تقنع الكبير بالذهاب في رحلة إلى ملاهي السندباد مع حزلقوم، ليرفض الكبير في البداية، لكنها تخبره أن الرحلة سيكون فيها هجرس «محمد سلام» وجوني «أحمد مكي» ونفادي «حاتم صلاح» والعترة «مصطفى غريب»، ليوافق الكبير في النهاية ويشعر بالسعادة لجلوسه بمفرده في المنزل.

وخلال حديثة مع مربوحة، استعاد الكبير ذكرياته مع الملاهي وبالأخص بيت الرعب، مشيرًا إلى أنه قتل 3 أشخاص حاولوا ترهيبه داخله.

مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي، بيومي فؤاد، رحمة أحمد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، حسين أبو حجاج، حاتم صلاح، المسلسل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.