البداية أغنية ضد المخدرات.. محمد صلاح حاضر في الكبير أوي مع أحمد مكي

عام بعد آخر، يكشف محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي، وقائد منتخب مصر، أنه متابع دائم لمسلسل الكبير أوي في كل موسم رمضاني، آخرها كشفه عن متابعته لمسلسل الكبير أوي 8 الذي ينافس ضمن دراما رمضان 2024، عبر شاشة ON.

محمد صلاح نشر صورة خلال الساعات الماضية، عبر خاصية «ستوري»، من خلال حسابه على موقع الصور الشهير «إنستجرام» من أحد مشاهد مسلسل الكبير أوي 8، ليكشف عن استمرار متابعته لحلقات المسلسل الشهير في كل عام.

لماذا يتابع محمد صلاح مسلسل الكبير أوي كل عام؟

3 مواقف سابقة كشفت عن علاقة حب واحترام تجمع بين محمد صلاح والفنان أحمد مكي، بطل مسلسل الكبير أوي، يستعرضها «الوطن» في السطور التالية:

1- منذ نحو 6 سنوات، ظهر محمد صلاح في حملة إعلانية ضخمة، لتوعية الشباب ضد المخدرات، وهي الحملة التي كانت الأغنية الرئيسية لها من غناء الفنان أحمد مكي.

2- أحمد مكي، الذي يسيطر مسلسله كل عام على «ستوري» لاعب ليفربول، اختار أن يكون محمد صلاح ضمن إحدى حلقات الموسم المنقضي، بعدما ذكر اسمه خلال لعبة «السبيط» في الموسم المنقضي.

3- رسالة أخرى وجهها مكي لمحمد صلاح، بعدما أبدى الأخير إعجابه بأحد مشاهد الكبير أوي التي نشرها عبر حسابه مع العام الماضي أعاد نشر معلقا: «المزاريطة FC ترحب بك يا أبو صلاح».

ورغم أن مكي يتابع نحو 50 فردا فقط عبر حسابه على إنستجرام، إلا أن محمد صلاح يعد أحد أبرز المشاهير الذي يتابعهم بطل مسلسل الكبير أوي، وهو نفس الأمر بالنسبة لـ«مو»، الذي يُعد حساب مكي ضمن الحسابات القليلة التي يتابعها الفرعون المصري.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي

ويعرض مسلسل الكبير أوي 8 حصريا عبر شاشة قناة ON يوميًا في تمام الساعة 6:05 مساءً عقب أذان المغرب مباشرة، بينما يكون موعد الإعادة في تمام الساعة 3 صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 3 مساءً، كما تعرض حلقات المسلسل عبر منصة «WATCH IT».