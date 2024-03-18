من المنتظر أنّ تكشف أحداث الحلقة 8 من مسلسل الكبير أوي 8، ما سيفعله حزلقوم «أحمد مكي» بعد نجاحه في السطو على البنك وسرقة الصندوق الذي يقدر بملايين الجنيهات بمساعدة عدد من أهالي المزاريطة.

موعد عرض الحلقة 8 من مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي

وتُعرض الحلقة 8 من مسلسل الكبير أوي 8 حصريًا على قناة ON يوميًا، في الساعة 6:05 مساءً عقب أذان المغرب مباشرة، ويُعاد على نفس القناة الساعة 3 صباحًا، ويعاد للمرة الثانية الساعة 3 مساءً، كما تُعرض حلقات المسلسل عبر منصة «WATCH IT».

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

وحققت الحلقات الأولى من مسلسل الكبير أوي 8، نجاحًا كبيرًا وتصدرت عدد من مشاهدها التريند بسبب القضايا الجديدة التي يناقشها المسلسل، وهو من بطولة أحمد مكي، وبيومي فؤاد، ومحمد سلام، ورحمة أحمد، ومن إخراج أحمد الجندي.