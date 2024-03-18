طريقة إخفاء صورك على الموبايل.. لتجنب مصير حفيدة يحيى الفخراني في عتبات البهجة

تتعرض «جميلة» التي تجسد شخصيتها بسنت أبو باشا حفيدة «بهجت الأنصاري» الذي يجسد شخصيته الفنان يحيى الفخراني في مسلسل عتبات البهجة، لصدمة كبيرة عندما ترى صورتها التي أرسلتها لصديقها «محمود» منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتتلقى بسببها رسالة ابتزاز ما يثير قلقها وخوفها، إذ يُسلّط المسلسل الضوء على قضية الابتزاز الإلكتروني التي زادت خلال الآونة الأخيرة.

طريقة إخفاء صورك وبياناتك على الموبايل

وحتى لا تتعرض الفتيات لمصير حفيدة يحيى الفخراني في مسلسل عتبات البهجة، يمكن إجراء بعض الخطوات البسيطة لإخفاء الصور والبيانات الخاصة على الهاتف بحسب موقع Aitnews حسب نوع هاتفك على النحو التالي:

هواتف الآيفون

- عليك أولا اختيار الصور التي تريد إخفاءها، وذلك بالانتقال إلى تطبيق الصور وفتح الصورة المراد إخفاؤها، أو حدد صورًا متعددة لإخفائها.

- بعد ذلك اضغط على رمز «مشاركة Share» في الزاوية السفلية اليسرى، والذي يظهر على الهاتف على شكل مربع به سهم يخرج منه، وفي شريط المهام السفلي، قم بالتمرير لأسفل وحدد الخيار «إخفاء Hide» بجانب رمز العين المشطوب.

- انقر على «إخفاء الصورة أو الصور المراد إخفائها في النافذة المنبثقة للتأكيد.

- بعد ذلك يُجرى إزالة الصور من ألبومك الرئيسي وتخزينها في ألبوم يسمى «مخفي Hidden»، ويمكنك الوصول إليها من خلال علامة التبويب «الألبومات Albums» في تطبيق الصور، ثم قم بالتمرير لأسفل حتى ترى «مخفي» مدرجا في قسم «الأدوات المساعدة Utilities».

هواتف الأندرويد

ويمكنك الاستفادة من ميزة «المجلد الآمن» Secure Folder الموجودة في الهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد وخاصة هواتف سامسونج، والتي تسمح لحاملها الاحتفاظ بالملفات والصور الخاصة وحتى التطبيقات في مكان منفصل ومحمي بكلمة مرور، ولإعداد مجلد آمن اتبع الخطوات الآتية:

- انتقل إلى «الإعدادات »Settings، ثم اختر «القياسات الحيوية والأمان Biometrics and security».

- اضغط على خيار «المجلد الآمن Secure Folder»، وسجّل الدخول إلى حساب سامسونج.

- بعد تسجيل الدخول، سيُطلب منك اختيار طريقة قفل الملف.

- بعد الانتهاء من إعداد المجلد الآمن وطريقة قفله، سيكون المجلد الآمن متاحًا للاستخدام.

- لإخفاء الصور في المجلد الآمن، افتح المجلد الآمن، وانقر فوق زر «إضافة ملفات Add Files»، ثم حدد الصور التي تريد إخفاءها.

إخفاء الصور في Google Photos

ومن خلال خدمة Google Photos يمكنك الاستمتاع بميزة «المجلد المقفل Locked Folder»، والتي تتوافر في الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل Android 6 أو أحدث، ويمكنك البدء في استخدام هذه الميزة لإخفاء الصور الخاصة بك حتى لا تتعرض لمصير حفيدة يحيي الفخراني في مسلسل عتبات البهجة، من خلال اتباع الخطوات التالية:

- افتح تطبيق صور جوجل وانتقل إلى تبويب Utilities.

- سيظهر لك خيار «إعداد الملف المقفل Set up Locked Folder»، اضغط فوقه.

- سيُطلب منك تأكيد طريقة قفل المجلد، وستكون هي الطريقة نفسها التي تستخدمها لقفل هاتفك.

- اضغط على زر «نقل العناصر Move items» الذي سيظهر في وسط الشاشة.

- حدد جميع الصور ومقاطع الفيديو التي تريد نقلها إلى المجلد المقفل وانقر فوق زر «نقل» Move.

- انقر فوق زر «نقل» Move مرة أخرى للتأكيد.