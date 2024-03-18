مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 8.. حزلقوم ينجح في السطو على البنك

نجح حزلقوم في الحلقة 8 من مسلسل الكبير أوي 8، الذي يُعرض عقب أذان المغرب يوميًا، في دخول البنك والسطو عليه وتثبيت الرهائن بمساعدة جوني «أحمد مكي» وهجرس «محمد سلام» والعترة «مصطفى غريب» ونفادي «حاتم صلاح».

«حزلقوم» ينجح في السطو على البنك

ويواصل حزلقوم «أحمد مكي» خلال أحداث الحلقة 8 من مسلسل الكبير أوي 8، البحث عن الصندوق بعد السطو المسلح على البنك واحتجاز عدد من الرهائن لحين الحصول على الصندوق الذي يقدر بملايين الجنيهات، وينجح «جوني» في اللحظات الأخيرة في أنّ يأتي بمفتاح الخزنة الموجود بها الصندوق ليحصل عليه حزلقوم وتنجح العملية.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

ويشارك في بطولة مسلسل الكبير أوي 8، أحمد مكي، بيومي فؤاد، رحمة أحمد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، حسين أبو حجاج، حاتم صلاح، المسلسل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.