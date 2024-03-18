أعلنت هيئة المساحة المصرية عن موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الاثنين 18-3-2024 مع إقبال المواطنين على المساجد لأداء الفروض، مع بدء الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك، واستمرار حالة الطوارئ التي تشهدها المساجد في جميع الأحياء والمراكز والقري.

موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الإثنين 18-3-2024

وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك، فإن موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الاثنين 18-3-2024 في تمام الساعة الرابعة و30 دقيقة.,

وأعلنت مديرية أوقاف الإسماعيلية عن تخصيص إمام لكل مسجد طوال شهر رمضان المبارك، لمتابعة عمل المساجد.

وأعلنت هيئة المساحة المصرية، عن موعد السحور في تمام الساعة الثانية و10 دقائق، ليصبح موعد الإمساك في تمام الساعة الرابعة و10 دقائق.

موعد صلاة الفجر في الإسماعيلية اليوم

وأعلنت هيئة المساحة المصرية، عن موعد صلاة الفجر في الإسماعيلية اليوم الاثنين 18-3-2024، في تمام الساعة الرابعة و45 دقيقة، بعد ربع ساعة من رفع الاذان في جميع مساجد المحافظة داخل الأحياء والمراكز والقري.

عدد ساعات الصيام اليوم الاثنين 18-3-2024 في الإسماعيلية

وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك، فإن عدد ساعات الصيام اليوم الاثنين 18-3-2024 في الإسماعيلية يصل إلى 13 ساعة و52 دقيقة متواصلة، مع زيادة عمل إدارات التفتيش في جميع إدارات الأوقاف بالمحافظة.