موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الاثنين 18-3-2024.. وتوقيت الشروق

يولي آلاف المسلمين أهمية كبرى لموعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الاثنين 18-3-2024 الموافق ثامن أيام شهر رمضان، إذ يحرص آلاف المسلمين على أداء صلاة الفجر في موعدها، وقراءة القرآن، وترديد الأدعية قبل أداء الصلاة، وبعدها خصوصًا دعاء القنوت، ابتغاء مرضاة الله ونيل الأجر والثواب، وغفران الذنوب، بالتزامن مع أيام الصيام.

تستعرض «الوطن» في السطور الآتية، موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الاثنين 18-3-2024 الموافق ثامن أيام شهر الصيام، فضلًا عن موعد السحور والإمساك، وتوقيت شروق الشمس، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم

وأوضحت إمساكية رمضان 2024 التي أعلنتها الهيئة العامة للمساحة المصرية، اختلاف موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الاثنين 18-3-2024 الموافق ثامن أيام شهر الصيام عن الأمس، إذ إنّه يأتي مبكرًا بمقدار دقيقة واحدة، كما يأتي موعد السحور والإمساك مبكرًا بمقدار دقيقة أيضًا.

أذان الفجر اليوم في الفيوم الإثنين 18-3-2024

وبحسب إمساكية رمضان 2024، فإنّ موعد أذان الفجر اليوم في الفيوم الاثنين 18-3-2024 الموافق ثامن أيام الصيام، يرفع في تمام الساعة 4:37 صباحًا، بينما يبدأ وقت السحور بدايةً من الساعة 2:17 حتى وقت الساعة في تمام الساعة 4:17 صباحًا.

موعد صلاة الفجر في الفيوم اليوم

ووفقًا لإمساكية رمضان فإنّ موعد صلاة الفجر في الفيوم اليوم يستمر بدءًا من أذان الفجر في تمام الساعة 4:37 دقيقة ويستمر حتى موعد شروق الشمس في الفيوم اليوم وذلك في تمام الساعة 6:03 صباحًا.

وحدد الرسول صلى الله عليه وسلم موعد صلاة الفجر من بداية طلوع الفجر الصادق حتى شروق الشمس، كما إنّها أول الصلوات الخمس المفروضة على المسلمين، وتعرف بفضلها الكبير، إذ إنّ ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، ونظرًا لأهميتها فإنّ الله عز وجل ذكرها في القرآن الكريم، إذ قال وقرآن الفجر.

عدد ساعات الصيام اليوم الاثنين 18-3-2024 في الفيوم

ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الاثنين 18-3-2024 في الفيوم الموافق ثامن أيام الصيام نو 13 ساعة و50 دقيقة بزيادة قدرها دقيقة واحدة عن عددها بالأمس.