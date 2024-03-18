كشفت الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم الاثنين 18-3-2024، وذلك لمعرفة آخر موعد للإمساك في ثامن أيام شهر رمضان الكريم، ومن المقرر أنّ يكون عدد الشهر الهجري 30 يومًا وبعد ذلك يأتي عيد الفطر المبارك.

موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم

وطبقًا لإمساكية شهر رمضان التي وضعتها الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم الاثنين، سيكون في تمام الساعة 4:35 صباحًا، بينما موعد الإمساك يكون قبل الفجر بـ20 دقيقة وتحديدًا في تمام الساعة 4:15 صباحًا.

موعد السحور في المنوفية الإثنين 18-3-2024

وتبلغ عدد ساعات صيام شهر رمضان المبارك 13 ساعة و52 دقيقة في ثامن أيام الشهر المبارك، بينما يكون موعد السحور في تمام الساعة 2:15 صباحًا، وموعد شروق الشمس يكون في تمام الساعة 6:02 صباحًا، وموعد أذان المغرب يكون في تمام الساعة 6:06 مساءً.