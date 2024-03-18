تشهد مساجد الاسماعيلية إقبالًا كبيرًا من المواطنين خلال الساعات الأولى من الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك، وأعلنت هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الاثنين 18-3-2024 كي يتمكن المواطنون من أداء الفروض في وقتها ومعرفة موعدي الإمساك والإفطار.

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الاثنين 18-3-2024

وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك، فإن مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الاثنين 18-3-2024، تبدأ بأذان الفجر في تمام الساعة الرابعة و30 دقيقة صباحًا.

وموعد السحور في تمام الساعة الثانية و10 دقائق صباحًا، وموعد الإمساك في تمام الساعة الرابعة و10 دقائق صباحًا، على أنّ تشرق الشمس في تمام الساعة الخامسة و57 دقيقة صباحًا.

موعد أذان الظهر في الإسماعيلية اليوم الاثنين 18-3-2024

وأعلنت هيئة المساحة المصرية، موعد أذان الظهر في الإسماعيلية اليوم الاثنين 18-3-2024، في تمام الساعة الحادية عشر و59 دقيقة صباحًا.

موعد أذان العصر في الاسماعيلية اليوم الاثنين 18-3-2024

وموعد أذان العصر في الاسماعيلية اليوم الاثنين 18-3-2024، في تمام الساعة الثالثة و25 دقيقة مساءً.

موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الاثنين 18-3-2024

وموعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الاثنين 18-3-2024 بحسب إمساكية شهر رمضان المبارك، يأتي في تمام الساعة الخامسة و58 دقيقة مساءً، فيما يأتي موعد صلاة العشاء في تمام الساعة السابعة و18 دقيقة مساءً، ويبلغ عدد ساعات الصيام 13 ساعة و52 دقيقة.