مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم الاثنين 18-3-2024
كتب:
عصام علم الدين
12:03 ص | الإثنين 18 مارس 2024
مواقيت الصلاة بالمنوفية
تعتبر الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام الخمسة ولها أجر وثواب عظيم خصوصا المداومة والحفاظ عليها في شهر رمضان، لذا يهتم المواطنون على معرفة مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم الإثنين 18-3-2024 في ثامن الشهر الكريم.
مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم
وأعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، عن مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم الإثنين بداية من أذان الفجر حتى العشاء، وبحسب إمساكية شهر رمضان الكريم فإن عدد ساعات الصيام في اليوم الثامن بلغ 13:52 ساعة على مدار اليوم الواحد.
مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم الإثنين 18-3-2024
موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم الاثنين 18-3-2024 سيكون في تمام الساعة 4:35 صباحا
موعد أذان الظهر في المنوفية اليوم الاثنين 18-3-2024 سيكون في تمام الساعة 12:04 مساء
موعد أذان العصر في المنوفية اليوم الاثنين 18-3-2024 سيكون في تمام الساعة 3:31 مساء
موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم الاثنين 18-3-2024 سيكون في تمام الساعة 6:06 مساء
موعد أذان العشاء في المنوفية اليوم الاثنين 18-3-2024 سيكون في تمام الساعة 7:24 مساء